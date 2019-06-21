В Киеве из-за поступления анонимного звонка о минировании станции метро «Олимпийская», «Печерская», «Гидропарк», «Золотые ворота» и пересадка на «Театральную» закрыты на вход и выход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

При этом сообщается, что станция «Крещатик» проверена и открыта для работы в обычном режиме.

Ранее из-за сообщения о минировании станция метро «Крещатик» и пересадка на «Майдан Незалежности» были закрыты на вход и выход.