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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, «русофобской провокацией», которая вызывает обеспокоенность Москвы, сообщает ТАСС.

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», - сказал он журналистам.

Песков добавил, что»был вопрос их непосредственной личной безопасности (членов делегации из РФ), и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения».

«Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия - страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный», - резюмировал он.

Напомним, 20 июня в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузинские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

На рассвете 21 июня после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции.

 Минздрав Грузии сообщил о 240 пострадавших во время митинга. 
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