Приоритетной версией гибели народного депутата Дмитрия Тымчука является самоубийство.

Об этом заявила представитель столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Укринформ.

«Приоритетной версией гибели Дмитрия Тымчука является самоубийство, однако до получения результатов назначенных экспертиз и проведения всех следственных действий мы не имеем права отвергать и другие версии. Окончательную причину наступления смерти Дмитрия Тымчука мы сможем сказать после проведения всех следственных действий, однако самоубийство на данный момент является наиболее вероятной версией следствия», - сказала она.

По словам Максимец, к таким выводам следствие пришло учитывая показания ряда лиц о подавленном состоянии Тымчука. «Последнюю неделю он вообще почти ни с кем не общался, не выходил из квартиры. Когда следственно-оперативная группа вместе с экспертами-криминалистами осматривала место происшествия, было обращено внимание на положение тела, положение пистолета. В дальнейшем при комплексном исследовании тела были проанализированы направление раневого канала, входные и выходные отверстия раны, кровяные брызги и их локализация», - добавила пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Кроме того, на месте происшествия были взяты смывы с рук, одежды, частей тела погибшего и женщины, находившейся в помещении и являющейся свидетелем данного события, на предмет выявления следов пороховых газов.

«Результаты этих экспертиз поступят чуть позднее, однако, несмотря на предварительное заключение экспертов, осматривавших тело, заключения специалистов, осматривавших место происшествия, показания свидетелей, пока наиболее вероятной версией является самоубийство», - резюмировала она.

Напомним, 19 июня в Киеве в своей квартире был найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение .

Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.