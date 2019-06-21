Лидер Радикальной партии Олег Ляшко присоединился к акции «На работу с собакой», которая проходит 21 июня. Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Он пришел с одним из своих питомцев в кабинет в Верховной Раде.

«У меня сейчас 17 собак - 10 взрослых и 7 щенков, которых родила Звезда. Я ими всеми ухаживаю, они живут вместе и не грызутся между собой. Вот я хочу, чтобы в Украине так дружно жили и чтобы у каждого было, что есть», – написал он.