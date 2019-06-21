Национальное агентство по предупреждению коррупции при полной проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата Нестора Шуфрича выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что народный депутат в декларации за 2016 год не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют в декларациях вообще.

«Подавая декларацию за 2017, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, известна депутату», – подчеркнули в агентстве.

По данным НАПК, общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.