Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад заявил в четверг, что Россия стала козлом отпущения за сбитие самолета рейса Malaysia Airlines MH17, и поставил под сомнение объективность расследования катастрофы 2014 года международной следственной комиссией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Возглавляемая Нидерландами Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это было вопросом - то, как обвинить Россию в преступлении», - сказал Махатхир.

«Еще до того, как они обнаружили, они уже говорили о России. А теперь они сказали, что у них есть доказательства. Нам очень трудно это принять», - отметил он.

Напомним, в мае Махатхир заявил, что правительство Малайзии хочет увидеть «твердые доказательства» того, что Россия ответственна за уничтожение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Нидерланды требовали объяснений от Малайзии в связи с этим.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется в марте 2020 года.