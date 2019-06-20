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Группа «Информационное сопротивление» призвала не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели одного из своих организаторов народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом написал в Facebook главный редактор портала Юрий Карин.

«Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслы о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением», - отметил он.

В «Информационном сопротивлении» заявили, что будут продолжать свою деятельность на пользу Украине.

«Мы понесли невосполнимую потерю, но мы не собираемся прекращать свою деятельность на пользу Украине. Дмитрий всегда был полон новых идей и творческих планов. И мы продолжим дело, которое было смыслом его жизни», - заверил Карин.

Напомним, 19 июня в Киеве во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.
ForUm

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