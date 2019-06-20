Из квартиры погибшего координатора группы «Информационный сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.
«В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий», - сообщили в полиции.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, 19 июня в Киеве во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.
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