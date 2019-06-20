Сергей Дубинский, которого Международная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком в июле 2014 года, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. При этом свою причастность к трагедии он отрицает.

Дубинский с позывным «Хмурый», как считает следствие, был ключевой фигурой в организации транспортировки «Бука» из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.

Дубинский считает все обвинения в его адрес «бредом». «Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки «Бук»] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко», - заявил Дубинский.

Бывший глава «контрразведки ДНР» утверждает, что 17 июля, когда был сбит пассажирский самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как полагает JIT.

«16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля, - сказал Дубинский. - Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных «черных ящиков», которые были затем (не вскрывая) отправлены Бородаю (первый главарь «ДНР», российский политтехнолог Александр Бородай, - ред.). Будь я злодеем - имел все возможности их уничтожить или привести в негодность».

«Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля», - добавил он.

Ранее следователи уже высказывали предположение, что в момент запуска ракеты, которая сбила «Боинг», Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

На просьбу прокомментировать обвинения, выдвинутые JIT против его бывших подчиненных Олега Пулатова и Леонида Харченко, Дубинский сказал: «И Пулатов, и Харченко мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в «ДНР». Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ».

По его словам, «не в компетенции начальника контрразведки передавать (а уж тем более - отдавать) подобные приказы». «Из вызывающего хохот. «Бук» был якобы из 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?»

На уточняющий вопрос, готов ли он встретиться с представителями JIT и дать свои показания, Дубинский ответил: «Бесперспективно. Им уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования. Не вижу смысла».

Имя Дубинского в связи с расследованием крушения рейса MH17 упоминается не впервые. Оно неоднократно фигурировало в докладах расследовательской группы Bellingсat.

В российской прессе Дубинский долго фигурировал как «генерал Сергей Николаевич Петровский». Он также известен под позывным «Хмурый» - это прозвище он использовал долгие годы, в том числе как ник на форумах. Его настоящая личность и фамилия стали известны после взлома электронной почты Игоря Гиркина-Стрелкова в мае 2014 года.

Детство «Хмурого», согласно расследованиям украинских журналистов, прошло в поселке Великая Новоселка в Донецкой области.

Летом 2014 года Дубинский был главой «военной разведки ДНР» (ГРУ ДНР). Этот орган появился на ранних стадиях битвы за Славянск - первого крупного противостояния пророссийских сепаратистов и украинской армии.

Расследователи считают, что говорить о связи Дубинского с катастрофой можно, в первую очередь, на основании телефонных разговоров, перехваченных Службой безопасности Украины.

Утром 17 июля 2014 года, в день крушения, Дубинский обсуждал по телефону с другими ополченцами, что «Бук» с экипажем прибыл в Донецк. Тогда же он поручил отправить в сторону Снежного установку с колонной танков бригады «Восток».

На записях, опубликованных СБУ, человек с позывным «Хмурый» объяснял и цель переброски. По его словам, установка была нужна для защиты ополченцев, дислоцированных на линии фронта к югу от Снежного.

Сам «Хмурый» тоже отправился в зону боевых действий. Днем 17 июля он рассказал в телефонном разговоре, что находится в Мариновке - селе к югу от Снежного: «Долбят «Градом» постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, «сушку». У нас же «Бук-М», получили мы».

В тот момент, утверждают авторы доклада Bellingсat, Дубинский еще не понимал, что вместо украинского штурмовика по ошибке был сбит пассажирский лайнер.

При этом, как предполагают расследователи, в момент запуска снаряда, который сбил «Боинг», Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

Вскоре после событий июля 2014 года Дубинский был вынужд

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.