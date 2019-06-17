В селе Весеннее Николаевского области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП «Николаевкоммунтранс» на ул. Новой. Информацию о пожаре работники ГСЧС получили в 16:05 воскресенья, 16 июня, сообщает пресс-служба ведомства

Прибывшие на место спасатели установили, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв. м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пожар в 17.00 локализовали, а в 18:20 – полностью ликвидировали.

С огнем боролись 12 человек личного состава ГСЧС с помощью трех единиц спецтехники.

Напомним, в Украине установится чрезвычайная пожароопасность.