Миссия Международного валютного фонда, завершившая накануне визит в Украину, заявила, что вернется снова, когда новое украинское правительство определится с приоритетами своей работы.

«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», - указал в заявлении по итогам визита руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден, передает Радио Свобода.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая. В ходе визита эксперты миссии встречались с руководством НБУ, представителями финансового и экономического секторов правительства с президентом Владимиром Зеленским. Последний на встрече с миссией заявил, что сотрудничество с фондом будет продолжено.