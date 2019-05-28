Президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве. Ко встрече также присоединились председатель Национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, выполняющим свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которых граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда», - заявил Зеленский.

Председатель Национального банка Яков Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

«До конца текущего года наша страна должна уплатить более 5 млрд долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 миллиарда долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ – это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможно долгосрочный устойчивый рост украинской экономики», - подчеркнул Смолий.

«Своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга - залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене», - сказала Маркарова.

Со своей стороны представители МВФ показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.

«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовые после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку», - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду является новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.