Национальный банк подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда Киева Игоря Качура, Владимира Келеберду, Виталия Амелехина и судью Печерского районного суда города Киева Вячеслава Пидпалого. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «Приватбанк» с рынка с участием государства. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

«Нацбанк считает ненадлежащим поведение судей при рассмотрении указанных дел, поскольку в их действиях усматривается безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в срок, установленный законом; нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом; нарушение правил юрисдикции», - говорится в сообщении.

НБУ обращает внимание, что между открытием Окружным админсудом Киева судебного производства по иску Коломойского (14 июня 2017 года) и принятием решения (18 апреля 2019) прошло 22 месяца. Итак, судьями были нарушены сроки рассмотрения административного дела ввиду того, что суд должен начать рассмотрение по существу не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу, а в случае продления срока предварительного производства – не позднее следующего дня со дня окончания такого срока. В то же время суд рассматривает дело по существу в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу.

Кроме того, при рассмотрении иска судьи Окружного административного суда Киева не придерживались принципов равенства всех участников процесса, ведь они рассмотрели увеличение исковых требований без принятия этих требований к рассмотрению.

В частности, 21 июня 2017 истец подал заявление об изменении исковых требований, однако на подготовительном заседании судьи не приняли никакого решения о принятии к рассмотрению таких требований. В то же время Нацбанк и другие ответчики узнали о намерении суда рассматривать это исковое требование только 12 марта 2019, то есть во время судебного заседания по существу. Напомним, что принятие исковых требований: оформляется письменным постановлением или протокольной постановлением, которое обязательно вносится в журнал судебного заседания; происходит на стадии подготовительного заседания.

Относительно действий судьи Печерского райсуда Нацбанк отмечает следующее: после принятия 20 апреля соответствующего решения судья Пидпалый до сих пор не сдал полный текст решения по делу, хотя составление полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства. НБУ уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по этому поводу не поступало.

К тому же, по мнению НБУ, в действиях судьи усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, ведь спор по договорам поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

Учитывая указанные обстоятельства, Нац банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 24 мая Нацбанк подал апелляционную жалобу на решение суда, поскольку суд полностью проигнорировал: установление потребности Приватбанка в докапитализации; невыполнение Приватбанком и его акционерами Коломойским и Боголюбовым программы финансового оздоровления по докапитализации банка, что и стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных. В то же время суд пришел к ошибочным выводам, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений НБУ, не соответствует действительности.

Также суд неправильно применил нормы материального права по сути кредитных рисков и формирования резервов под них и пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками исключительно по кредитным договорам, по которым есть просрочка выполнения, а во всех остальных случаях резервы по активным операциям вообще не должны формироваться . Также суд не смог дать определение понятию «активная операция», приравняв его к понятию «невыполненная операция».