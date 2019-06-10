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В случае проведения выборов в парламент в ближайшее воскресенье участие в голосовании приняли бы 80,9% украинцев.

Об этом рассказал директор по развитию Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Владимир Барабаш во время презентации данных роллингового исследования общественного мнения за прошедшую неделю, сообщает Укринформ.

«На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, принимали бы вы участие в голосовании?», «точно да» ответили 43% респондентов, «скорее да»- 37,9%, что вместе составляет цифру 80,9%», - сказал он.

Однако, по словам эксперта, «точно нет» и «скорее нет» касательно возможного участия в голосовании на парламентских выборах ответили 13,9%.

Кроме того, Барабаш сообщил, что еще 5,1% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Вместе с тем он пояснил, что наибольшая готовность граждан идти на выборы в ВР у избирателей западного региона - 83,4%, южного - 83,8%, центрального - 82,9%, наименьшая на востоке - 74,5%, тогда как отдельно на Донбассе - 72,8%.

Также эксперт подчеркнул, что наблюдается снижение количества жителей областных центров, которые готовы участвовать в голосовании — сейчас таких 77,4%, но этот показатель возрастает в селе - 84,1%.

В свою очередь директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук пояснил, что это роллинговое исследование было проведено на прошлой неделе и это данные на 7 июня. По его словам, было опрошено 1000 респондентов, погрешность - 2,2%.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.
ForUm

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