В отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии «Азов» пообещали отомстить оккупантам за гибель двух своих бойцов на Светлодарской дуге, сообщили ForUm’у в пресс-службе подразделения.

«С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью, 7 июня, в результате прицельного артиллерийского обстрела позиций спецподразделения «Азов» вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге положили жизнь за Украину двое наших собратьев с позывными «Круглый» и «Максон». Враг, коварно пренебрегая всеми договоренностями и режимом прекращения огня, атаковал наши опорные пункты из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полтавчанин Дмитрий «Круглый» Пругло пришел в «Азов» еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим «Максон» Олексюк присоединился к полку в 2017 году, за полтора года службы проявил себя преданным военном деле, ответственным и искренним собратом.

«Этот военное преступление еще раз демонстрирует, что любые договоренности или с Россией, то с ее марионетками «ЛДНР» ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших собратьев во сто крат! Знайте, русские свиньи, которые пришли на украинскую землю с оружием в руках, каждый из вас заплатит своей жизнью за смерть наших братьев! Вы уже покойники! От имени полка «Азов» выражаем искренние соболезнования семьям и близким наших товарищей по оружию «Круглого» и «Максона». Отомстим за смерть великих рыцарей!» – сказано в сообщении.

Напомним, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 2 военных, а с начала текущих суток, 7 июня, вследствие обстрелов погибли 2 военных, еще 8 – были ранены или травмированы.

Жертвами ночного обстрела стали двое военнослужащих отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии «Азов».