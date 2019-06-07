Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отказ экс-президента Грузии Михаила Саакашвили возглавить его партию «УДАР».

«Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия в отношении них. Есть слова, а есть поступки», – написал он на своей странице в Facebook.

При этом Кличко подчеркнул, что не меняет политических планов. «Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должны пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину», – сообщил городской голова.

«Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше», – подытожил Кличко.

Напомним, ранее Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «УДАР» и повести ее на выборы в Верховную Раду. Однако Саакашвили отказался от этого предложения.