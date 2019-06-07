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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации  Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией «УДАР».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на окружение Саакашвили.

В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, «а разве он был с нами?»

Также об отказе Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Ранее Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «УДАР» и повести ее на выборы в Верховную Раду. 
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