Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией «УДАР».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на окружение Саакашвили.

В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, «а разве он был с нами?»

Также об отказе Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Ранее Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «УДАР» и повести ее на выборы в Верховную Раду.