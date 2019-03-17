Основная часть переписки фигурантов скандала вокруг незаконных схем в оборонном комплексе, которую Генеральная прокуратура Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины весной 2017 года, касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам, сообщается на сайте НАБУ.

В Бюро разъяснили основные моменты их содержания и контекста, при этом в сообщении не уточняются фамилии парламентариев, но указывается должность одного из них, из чего можно установить его личность. «Идет речь о фактах завладения 300 млн куб. м газа (уголовное производство №52016000000000479 от 12.12.2016) и одного из эпизодов завладения средствами «Укрзализныци" (№52016000000000089 от 31.03.2016)», - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в первом случае к уголовной ответственности привлекаются служебные лица и неформальные кураторы ООО «Энергия - Новый Раздел» и ООО «Энергия - Новояворовск», бенефициарами которых являются два народных депутата, один из них - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. В настоящее время транспортный комитет парламента возглавляет народный депутат фракции БПП Ярослав Дубневич.

«Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего ее направят в суд. Установленная сумма убытков - 1,4 млрд грн. В этом осуществлении наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам и использовались для совершения преступления их подчиненными. ТЭЦ переданы в управление АРМА», - заявляют в НАБУ.

Во втором уголовном производстве по фактам завладения средствами «Укрзализныци») дело в отношении двух лиц направлено в суд.

«В целом, в упомянутых двух уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек. Общая сумма убытков из-за коррупции, разоблаченной детективами Бюро во время этих расследований, составляет 1,5 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

В финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты Bihus.info утверждают: и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что В.Жуков требовал от А.Рогозы решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм «Оптимумспецдеталь». Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а «Оптимумспецдеталь» продавала заводу танковые прицелы.

В НАБУ заявили, что у них никогда не было дела по компании «Оптимумспецдеталь», ее противоправная деятельности была зафиксирована расследовании закупки прицелов «Харьковским бронетанковых заводом». В ведомстве отметили, что у них нет ответа на вопрос о том, почему дела, которым не один год, и в которых, по версии Генпрокуратуры, подследственные НАБУ лица, не были переданы в Бюро из Генеральной прокуратуры. В то же время, в НАБУ отмечают, что им из Генпрокуратуры передавали лишь материалы, в которых не упоминали эти лица.

14 марта 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что 87 страниц документов с перепиской фигурантов оборонного скандала Генпрокуратура изначально передала в НАБУ. В этих документах, по его словам, речь шла о вероятных коррупционных связях сотрудников НАБУ с фигурантами незаконных схем. «Вся переписка была у них, мы ее предоставили еще в далеком 2017 году. К сожалению, вынужден констатировать, что НАБУ, избалованное своим имиджем самой чистой и самой профессиональной службы, не предприняло мер в отношении своих сотрудников. Это называется покрыванием чести мундира», - отметил генпрокурор.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что в НАБУ есть предатели.