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Президент Украины Владимир Зеленский во время первого визита в Брюссель не будет давать пресс-конференций с лидерами ЕС и НАТО, а ограничится заявлениями. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Интересно, что Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, только сделает заявление с Туском и не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель – и никакой возможности для средств массовой информации задать вопрос?» - написал Йозвяк.

Напомним, президент Украины сегодня посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина - НАТО.

В среду Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском в 15:30 по Киеву, через полчаса они сделают заявление по результатам переговоров.

 
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