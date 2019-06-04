На сайте Президента Украины появилась петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Петицию «О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова» подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко.

Дата ее обнародования – 2 июня.

Для рассмотрения президентом петиция должен набрать более 25 тыс. голосов в течение трех месяцев. Ее подписали уже более 5 тысяч человек.

Напомним, электронная петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество – за сутки.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан расценивают петицию за отставку Зеленского как шутку.