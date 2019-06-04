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58 осужденных ГУ «Южная исправительная колония 51» этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных», - говорится в сообщении.

При переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало, отметили в ведомстве.  

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных

31 мая комиссия по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний решила законсервировать   колонию.
ForUm

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