Предварительной причиной бунта в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе стали обыски, которые проводили у осужденных. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на своего представителя в южных областях Александра Остапенко

Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

«Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается», - написала она в Facebook.

По пожару в хозяйственных помещениях колонии - его локализовали, завершается тушение пожарными.

На месте работает прокуратура и полиция.

Напомним, в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

По словам очевидцев, из колонии произошел массовый побег – по неподтвержденной информации, в частном секторе скрылись не менее 15 заключенных.

В полиции сообщили, что во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, погибших нет.