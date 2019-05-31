Комиссия по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний приняла решение законсервировать «Южную исправительную колонию (№ 51)».

Об этом сообщается на странице Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.

«Сейчас в учреждении фактически держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате чрезвычайного происшествия осужденные уничтожили путем поджога межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности. В непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля, что не обеспечивает полноценное функционирование учреждения.

«Учитывая это, членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения «Южная исправительная колония (№ 51)» путем консервации», - резюмировали в администрации.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.