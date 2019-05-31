также в разделеОбщество
31 мая. Картина дня 9
В Википедии развенчали популярный миф о чернобыльских водолазах 17
Петиция: Новой Зеландии предлагают признать Голодомор геноцидом 12
Украине на первые летние выходные обещают жару и дожди 13
Бывшего украинского прокурора приговорили за работу на «ДНР» 15
Глава Счетной палаты спрятал часы, отчитываясь в Раде 30
С июня в Черном море запрещен вылов креветки и мидий 26
Венгрия анонсировала «культурную экспансию» на Закарпатье 58
Автошкола, где училась Зайцева, закрылась 28
Чиновников «Укрзализныци» задержали на взятке в 270 тысяч 15
Полиция открыла дело из-за задержания крымскотатарских активисток 13
Сотрудника СБУ задержали за торговлю наркотиками 26
Установлены лица, причастные к штурму горсовета Львова 17
На Ривненщине найдено массовое захоронение жертв НКВД 19
В одесском аэропорту заверили, что утечки информации не произошло 17
Зеленский уволил главного пограничника Украины 35
Чиновника «Киевтрансгаза» поймали на взятке в $12 тысяч 13
Премьер Малайзии считает недоказанным, что РФ сбила MH17 53

Комиссия по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний приняла решение законсервировать  «Южную исправительную колонию (№ 51)».

Об этом сообщается на странице Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.

«Сейчас в учреждении фактически держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате чрезвычайного происшествия осужденные уничтожили путем поджога межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности. В непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля, что не обеспечивает полноценное функционирование учреждения.

«Учитывая это, членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения «Южная исправительная колония (№ 51)» путем консервации», - резюмировали в администрации.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги