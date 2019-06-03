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Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос «Через сколько вернетесь в Грузию?» политик ответил: «Месяц или три месяца».

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.
ForUm

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