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Президент Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фото из спортзала в Администрации Президента.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», - написал он в комментарии под фото.

На фото также присутствует глава Администрации Президента Андрей Богдан.

Напомним, накануне, 28 мая, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.

Вся техника для ситуационной комнаты Администрации Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

 
ForUm

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