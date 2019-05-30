После бунта Одесскую колонию №51 планируют законсервировать, сообщил начальник южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов.

По его словам, здание слишком сильно пострадало для дальнейшего функционирования, хотя до бунта возможность закрытия колонии не рассматривалась, сообщает Радио Свобода.

«Нами действительно поданы на рассмотрение комиссии Министерства юстиции материалы по консервации 51-го учреждения. Из-за случившегося есть невозможность ее функционирования и в настоящее время мы ждем результатов рассмотрения этого вопроса в Министерстве юстиции», - заявил Малахов.

По предварительным оценкам, пострадали дежурная часть и служебные кабинеты администрации, разрушены участок пассивного контроля и банно-прачечные комплексы, а также отдельные части отделений учреждения. После консервации заключенных планируют распределить по другим тюрьмах южного региона, в частности в 83-й, 72-й и 10-й, а также, возможно, отправить в другие регионы.

В интервью Радио Свобода отец Дмитрий с Одесско-Балтской епархии Православной церкви Украины, который занимается духовным воспитанием в местах заключения, говорил, что о расформировании колонии говорили давно, но Малахов отрицает эту информацию. Судьбу земли будут решать местные власти, говорит он.

Малахов также возлагает ответственность за конфликт исключительно на заключенных и отрицает, что некоторые из них пострадали во время бунта (сообщалось о как минимум двух пострадавших заключенных, - ред.).

По словам исполняющего обязанности начальника филиала государственного учреждения «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в Одесской области Алины Фалис, ни один из заключенных не обращался в день бунта с травмами в санитарную часть.

По официальной информации, из более чем 450 заключенных в бунте сначала приняли участие около 200 человек, затем – сотня, остальные – разошлись по секторам.

Причиной бунта администрация называет провокации со стороны шести «криминальных авторитетов», которых вызвали для перевода в другие колонии.

Сами заключенные на видеозаписи активистов говорят, что этих шестерых начали бить работники колонии, что и стало причиной бунта. Также, по официальной информации, травмы различной тяжести получили работники 51-й и 14-й колонии, расположенной поблизости. Сейчас в учреждении введен режим карантина, который продлится до 7 июня.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.