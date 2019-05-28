В результате столкновений в одесской колонии №51 травмы и повреждения разной степени тяжести получили 13 человек – все они сотрудники колонии. Об этом сообщили в городской больнице №11, сообщает Громадське.

Уточняется, что пострадали не только сотрудники колонии, где произошел инцидент, но и другой, расположенной рядом колонии №14.

Состояние пациентов, по словам врачей, стабильное, их жизни ничего не угрожает.

«11 отправили на амбулаторное лечение, двоих – госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой – рану головы и закрытую черепно-мозговую травму», - сообщил главврач одесской больницы Николай Турчин.

Еще четверо человек получили сотрясение мозга.

Информации о пострадавших заключенных пока нет.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

В полиции сообщили, что во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.