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Сегодня, 30 мая, во Львовской области объявлен день траура по военнослужащими, погибшим 29 мая во время крушения военного вертолета Ми-8 в Ривненской области, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«30 мая во Львовской области объявлен Днем траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются.

Как ранее сообщал ForUm, 29 мая в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа в том командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (город Броды Львовской области)

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельств падения вертолета.

 

 
ForUm

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