Все 17 украинских моряков с задержанного военно-морскими силами Египта судна Sea Shark вернулись в Украину. Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

Дипломат сообщил, что последняя группа украинских моряков с судна Sea Shark в составе девяти человек вернулась сегодня ночью. «Прибыли около часа ночи», - сказал Кирилич.

Таким образом, добавил он, из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.

Напомним, экипаж судна, в котором было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.

27 мая через аэропорт Одессы вернулись еще четверо моряков, также оформленные отдельным коридором. 28 мая прибыли в Украину еще 5 моряков.