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Пять украинских моряков с задержанного в 2018 году в Египте танкера «Sea Shark» возвращаются в Украину. Об этом сообщили в фонде помощи морякам «Ассоль».

Как сообщается, 5 украинцев из экипажа задержанного вооруженными силами Египта в декабре прошлого года танкера «Sea Shark» в понедельник, 27 мая, прибудут в Одесский аэропорт. Судно с моряками удерживали в районе Айн-Сохна.

«Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой», - рассказали в фонде.

Отмечается, что экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев. Также на борту танкера находятся граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана.

По словам экипажа, танкер «Sea Shark» был задержан Военно-морским флотом Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Стамбула в порту Гебзе с 7 января заблокированы члены экипажа судна «Urgence», среди которых двое украинцев. За помощью в консульство моряки обратились только 22 марта. Всего на судне находятся 6 членов экипажа: два украинца, два азербайджанца и двое граждан Турции.

К слову, МИД Украины направило ноту Египту по поводу удержания украинских моряков.
ForUm

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