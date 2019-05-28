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Пять моряков оформили отдельным коридором сегодня пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесса-авиа». Моряки, граждане Украины, прибыли рейсом из Стамбула, сообщает Госпогранслужба.

Напомним, экипаж судна, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны.

По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.

В зале ожидания пассажиров моряков встретили близкие и родственники, представители фонда помощи морякам «Ассоль», МИД и СМИ.

Отметим, что вчера через аэропорт Одессы вернулось еще четверо моряков, также оформленные отдельным коридором.
ForUm

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