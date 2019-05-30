Сегодня ночью в Украину вернулись еще 5 моряков, были задержаны в прошлом году в Египте. Украинцы прибыли в аэропорт Одессы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как и накануне пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула.

Моряков сопровождали представители фонда помощи морякам «Ассоль», в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИД и СМИ.

В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа.

Напомним, экипаж судна, в котором было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.

27 мая через аэропорт Одессы вернулись еще четверо моряков, также оформленные отдельным коридором. 28 мая прибыли в Украину еще 5 моряков.