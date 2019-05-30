Сегодня ночью в Украину вернулись еще 5 моряков, были задержаны в прошлом году в Египте. Украинцы прибыли в аэропорт Одессы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Как и накануне пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула.
Моряков сопровождали представители фонда помощи морякам «Ассоль», в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИД и СМИ.
В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа.
Напомним, экипаж судна, в котором было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.
27 мая через аэропорт Одессы вернулись еще четверо моряков, также оформленные отдельным коридором. 28 мая прибыли в Украину еще 5 моряков.
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