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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер возразил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая, передает Европейская правда.

Ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

Во время брифинга Волкер отметил, что в своем общении с Зеленским поднимал вопрос обязательств президента о процессе реформ, но не персоналий.

«Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему», - сказал Волкер.

Он опроверг, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных лиц в его администрацию.

«Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах», - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Зеленского на проведение реформ в Украине.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой  предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. 
ForUm

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