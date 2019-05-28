В Государственном учреждении «Южная исправительная колония № 51» введен режим особых условий, сообщает Южное региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

«С 28.05.2019 года в государственном учреждении «Южная исправительная колония (№ 51)» в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными и будут осуществляться другие дополнительные режимные меры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период введения режима особых условий временно отменены свидания с осужденными и их посещения, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

При этом подчеркивается, что время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания в связи с переводом учреждения на режим особых условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные могут их получить.

О прекращении режима особых условий будет сообщено дополнительно.

Напомним, 27 ма в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

В полиции сообщили, что во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников колонии, приведшей к бунту осужденных.