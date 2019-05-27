Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения «Южная исправительная колония № 51» в городе Одессе, приведшей к бунту осужденных, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели.

Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных, в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарная техника и другое имущество.

В действиях работников Южной исправительной колонии № 51 и других сотрудников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

В полиции сообщили, что во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.