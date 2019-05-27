также в разделеОбщество
Зеленский побывал на передовой 114
Летняя погода в Украине сменится похолоданием 17
На Одесчине испытали модернизированную крылатую ракету «Нептун» 28
В вагонах «Киев – Вроцлав» нашли тысячи пачек контрабандных сигарет 8
Закарпатье просит отстрочить призыв юношей с подтопленных районов 42
Аброськин: Указание захватить колонию в Одессе дали «воры в законе» 57
Зеленский подаст законопроект об ответственности за кнопкодавство и прогулы 12
На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко 38
Погибшему под Попасной гвардейцу присвоено звание «Герой Украины» 92
Бунт в одесской колонии: зачинщики изолированы, начато расследование 41
На заводе Малышева создают местную «народную республику»? 120
Россия не собирается освобождать пленных украинских моряков 61
Ryanair запустил украиноязычную версию сайта 82
Петиция о признании Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч голосов 16
Завтра в Украине потеплеет до +28 25
Полиция проведет служебную проверку по факту задержания в Ровно 26
Спасатели отчитались о ситуации с наводнением 16
Моряки с задержанного в Египте танкера завтра прибудут в Одессу 37

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в  Николаеве, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения «Южная исправительная колония № 51» в городе Одессе, приведшей к бунту осужденных, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели.

Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных, в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарная техника и другое имущество.

В действиях работников Южной исправительной колонии № 51 и других сотрудников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

В полиции сообщили, что во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1841 грн.
9
Теги