Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции закон «О рынке электрической энергии», однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.



Об этом сказано в заявлении Всемирного банка, размещенном на официальной странице финорганизации в сети Facebook, сообщает УНИАН.

Отмечается, что с момента принятия данного закона Всемирный банк оказывал финансовую и техническую помощь «Укрэнерго» и «Энергорынку», а также правительству и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для подготовки к открытию рынка 1 июля, как это предусмотрено в вышеупомянутом законе.

«Однако, до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых IТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля. Преждевременный запуск нового рынка электроэнергии до получения необходимых регуляторных и технических средств может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка и увеличить риски для всех участников рынка», - подчеркнули во Всемирном банке.

Кроме того, учитывая нынешние политические обстоятельства, включая будущие парламентские выборы в июле 2019 года, Всемирный банк отмечает, что любые трудности в работе рынка электроэнергии в течение этого периода могут оказать негативное влияние и использоваться для дискредитации процесса реформ.

«Поэтому мы рекомендуем перепланировать запуск нового рынка электроэнергии на 1 октября 2019 года... Мы остаемся преданными продолжению нашей поддержки всем субъектам рынка для завершения регуляторных и технических мероприятий, необходимых для безопасного запуска нового рынка электроэнергии как можно скорее», - подчеркнули в банке.

Напомним, руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, который должен заработать в Украине 1 июля, на три месяца или на один год.