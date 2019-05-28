Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что не имеет отношений с главой Администрации Президента Андреем Богданом.
Об этом она заявила в эфире Радио НВ.
«Я являюсь заместителем министра иностранных дел, курирующим вопросы европейской интеграции, защиты интересов государства в международных судебных инстанциях, переговорами газовыми, торговыми. То есть у меня есть направление работы, которым я занимаюсь», — отметила Зеркаль.
По ее словам, Министерство иностранных дел работает вместе с Президентом во внедрении внешней политики.
«Мы будем сотрудничать с Президентом Украины. Президент Украины формирует внешнюю политику, поэтому основная наша задача — помогать ему в этом», — отметила Зеркаль.
Как сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.
Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.
Позже указ был отменен как нереализованный.
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