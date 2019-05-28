Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что не имеет отношений с главой Администрации Президента Андреем Богданом.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

«Я являюсь заместителем министра иностранных дел, курирующим вопросы европейской интеграции, защиты интересов государства в международных судебных инстанциях, переговорами газовыми, торговыми. То есть у меня есть направление работы, которым я занимаюсь», — отметила Зеркаль.

По ее словам, Министерство иностранных дел работает вместе с Президентом во внедрении внешней политики.

«Мы будем сотрудничать с Президентом Украины. Президент Украины формирует внешнюю политику, поэтому основная наша задача — помогать ему в этом», — отметила Зеркаль.

Как сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

Позже указ был отменен как нереализованный.