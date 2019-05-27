также в разделеПолитика
Ярош: Если Зеленский предаст Украину – потеряет жизнь 105
Замглавы АП: Переезд с Банковой все еще планируется 9
Верховный суд отказался рассматривать законность роспуска Рады 85
У Зеленского заявили, что законопроект об импичменте уже готов 27
Рада хочет принять Избирательный кодекс до 14 июля 16
Рада рассмотрит вопрос об отставке Кабмина в четверг 21
Медведчук: Украина раньше никогда не была лидером по коррупции в Европе 49
Климкин: На выборах в Европарламенте победили друзья Украины 31
У «Слуги народа» еще нет программы 18
«Именем Зеленского»: как политический аферист Кодола «доит» бизнес Черниговской области 38
Партия «Слуга народа» хочет формировать коалицию сама 40
Парубий хочет обнародовать стенограмму консультаций с Зеленским 36
Эксперты: Медведчук сделал очень много для выполнения Минских соглашений 24
Садовый заявляет, что его хотят отправить в отставку 31
Зеленский призвал нардепов не использовать Раду для личного пиара 52
«Мы просто разные»: Гройсман не будет объединяться с Порошенко на выборах 84
«Критики не боюсь»: Зеленский призвал полицию не мешать мирным акциям против него 37
Коломойский высказался за дефолт Украины 133

Петиция об отмене петиции за отставку Владимира Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом свидетельствует информация на странице петиции на сайте Администрации Президента.

«Предлагаю отменить петицию, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба», - заявил автор петиции.

В настоящее время ее поддержали более 25,3 тысяч человек.

Напомним, электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан расценивают петицию за отставку Зеленского как шутку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3770 грн.
123
Теги