Петиция об отмене петиции за отставку Владимира Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом свидетельствует информация на странице петиции на сайте Администрации Президента.

«Предлагаю отменить петицию, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба», - заявил автор петиции.

В настоящее время ее поддержали более 25,3 тысяч человек.

Напомним, электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан расценивают петицию за отставку Зеленского как шутку.