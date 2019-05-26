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В Сирии войска режима Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела провинции Идлиб. Об этом сообщает Анадолу.

Как сообщается, во время обстрела вблизи города Хан-Шейхун и поселения Абидин на юге провинции Идлиб правительственная авиация применила фосфорные бомбы.

В результате бомбардировок возникли огромные пожары на сельскохозяйственных территориях. Пожар до сих пор не удается потушить.

Напомним, ранее в Государственном департаментов Соединенных Штатов заявили, что на «северо-западе Сирии утром 19 мая была совершена вероятная газовая атака хлором». По данным США, химическое оружие могло быть использовано во время наступления в провинции Идлиб.

Позже, наблюдатели и активисты международных организаций не подтвердили информацию Госдепа о совершении проправительственными силами химической атаки на северо-западе Сирии.

Также, США и Великобритания обвинили Россию в атаках на больницы в Сирии.
ForUm

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