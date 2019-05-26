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Посольство США в Украине прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных в Керченском проливе моряков и призвало РФ немедленно освободить украинцев. Об этом сообщается в Twitter посольства.

Также дипломаты требуют от РФ освободить три захваченные суда.

«Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и 3 судна, захваченные ею 25 ноября прошлого года, и позволить им вернуться в Украину. Мы призываем Россию срочно освободить украинских моряков и судна», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, а только заявили, что намерены «в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства отстаивать свою позицию».
ForUm

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