Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге относительно обязательства России освободить захваченных украинских моряков и вернуть корабли, указав, что выполнение РФ приказа трибунала может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь изберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» - указал Глава государства в Facebook.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.