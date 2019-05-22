Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что законопроект о выборах подан в парламент с очень грубым нарушением регламента, но вскоре должен быть зарегистрирован в парламенте. Об этом он сказал в сессионном зале ВР, сообщает УНИАН.

«Ко мне поступило обращение, где были указано два законопроекта для включения в повестку дня сессии», - отметил спикер и добавил, что он безотлагательно подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР. Параллельно, напомнил Парубий, он направил Президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой уточнить, о каких номерах законопроектов идет речь.

«Один из законопроектов был подан два часа назад и он зарегистрирован. Второй был подан в 11:45. Но, к сожалению, он был подан с очень грубым нарушением регламента, где предполагалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе. Но мы всеми силами Аппарата сейчас помогаем представителю Президента привести представления в соответствие с законом», - отметил председатель ВР.

Так, по его словам, когда это будет сделано, законопроект будет зарегистрирован в ВР. По мнению Парубия, это произойдет в течение получаса.

Напомним, 21 мая Зеленский обратился к председателю Верховной Рады с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Глава ВР распорядился созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая в 12:00.