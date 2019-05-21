В день инаугурации 20 мая на сайте НАПК была опубликована электронная декларация новоизбранного президента Владимира Зеленского за 2018 года. Состояние новоизбранного президента по сравнению с предыдущим годом составили около 37 млн ​​грн.

Движение ЧЕСТНО исследовало разницу между декларациями за 2018 и 2017 годы.

Так, доходы Зеленского и членов семьи за 2018 составили 14,63 млн грн, из которых 10,46 млн грн – доходы за предпринимательскую деятельность.

Денежные активы в 2018 году составили около 22,55 млн грн.

Следовательно, общее состояние в декларации Владимира Зеленского составило около 37 млн ​​грн.

В 2017 году общая сумма состояния президента составила 31,33 млн грн. Следовательно, разница по богатству составляет около 6 млн грн.

Местом фактического проживания Зеленского значится село Иванковичи Васильковского района. Там супруги имеют дом на 353 кв м.

Из новинок - в объектах незавершенного строительства - пять гостиничных номеров в Грузии. Также появилась вилла в Италии на 413 кв м. Вилла зарегистрирована на San Tommaso S.R.L., которое среди предприятий, где Зеленский значится конечным бенефициаром.

В общем Зеленский задекларировал семь предприятий, где он и его жена являются конечными бенефициарами.

Напомним, в соответствии с рекомендациями НАПК Зеленский в течение 30 дней должен передать предприятия другим физическим или юридическим лицам.

Движение ЧЕСТНО призывало Зеленского обнародовать декларацию за 2018 сразу после результатов 1 тура выборов, однако он этого не сделал.