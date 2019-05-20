также в разделеПолитика
В ЕС надеются, что роспуск Рады будет законным 7
Геращенко назвала роспуск Рады неконституционным 29
Гройсман подает в отставку 20
Названы даты, когда могут состояться выборы в Раду 33
Чубаров: В своей речи Зеленский не вспомнил о Крыме 35
Кошевой не планирует идти в политику 18
Зеленский рассказал о своем первом указе 122
На сайте президента опубликовали биографию и адрес Зеленского 44
Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Зеленского 45
Елизавета II поздравила Зеленского 26
У Зеленского предлагали Климкину остаться главной МИД 98
Трамп передал Зеленскому послание 132
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску ВР 82
В БПП и «Народном фронте» отреагировали на роспуск Рады 235
Зеленский: Мир будет гордиться Украиной 120
После инаугурации Зеленского нардепа из Рады увезла скорая 158
Зеленский принял командование Вооруженными силами 50
Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией 99

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Силами специальных операций Украины Игорь Лунев не отдали честь на торжественной части инаугурации главнокомандующему шестому Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН

Двое из одних самых главных военачальников в Украине не выполнили обязательную часть воинского этикета. Грицак и Лунев, как и все остальные генералы, должны были приветствовать главнокомандующего, назвав имя, род войск и обязательно приложить к голове руку. Этого они не сделали, тем самым не выполнив часть воинского приветствия со старшим по званию. 

Что касается министра обороны Степана Полторака и министра МВС Арсена Авакова, которые также не отдали честь Зеленскому, то в связи с тем, что они пребывают в статусе гражданских лиц, по протоколу они не обязаны это делать.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

После Зеленский принял командование Вооруженными силами.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

340
Теги