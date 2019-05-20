Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Силами специальных операций Украины Игорь Лунев не отдали честь на торжественной части инаугурации главнокомандующему шестому Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.

Двое из одних самых главных военачальников в Украине не выполнили обязательную часть воинского этикета. Грицак и Лунев, как и все остальные генералы, должны были приветствовать главнокомандующего, назвав имя, род войск и обязательно приложить к голове руку. Этого они не сделали, тем самым не выполнив часть воинского приветствия со старшим по званию.

Что касается министра обороны Степана Полторака и министра МВС Арсена Авакова, которые также не отдали честь Зеленскому, то в связи с тем, что они пребывают в статусе гражданских лиц, по протоколу они не обязаны это делать.



Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

После Зеленский принял командование Вооруженными силами.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку.