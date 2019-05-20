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Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что при его администрации была совершена кибератака в отношении России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает 112 Украина.

«Я бы предпочел этого не говорить, но вы можете быть уверены, что все это произошло - и причем произошло при моей администрации», - сказал президент США.

По словам Трампа, он долгое время не сообщал эти сведения по просьбе разведки США: «Потому что они не любят, когда я говорю.

Речь идет о российской компании «Агентство интернет исследований». В день промежуточных выборов в конгресс США, 6 ноября 2018 года, там пропал интернет. Спецслужбы США считают, что эта организация причастна к вмешательству в президентские выборы США. 
ForUm

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