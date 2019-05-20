После вручения Владимиру Зеленскому удостоверение Президента упало с подушечки, которую держал представитель почетного караула.

Как передает УНИАН, после того, как ему вручила председатель ЦИК удостоверение президента Украины, Зеленский положил его на специальную подушечку, которую держал представитель почетного караула, и удостоверение упало с нее.

При этом кто-то из депутатов из фракции «Самопомич», которые были рядом подняли удостоверение и положили на место.

Также на торжественном заседании Зеленскому вручили булаву и печать.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.