также в разделеПолитика
Трамп передал Зеленскому послание 10
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску ВР 19
В БПП и «Народном фронте» отреагировали на роспуск Рады 20
Зеленский: Мир будет гордиться Украиной 48
После инаугурации Зеленского нардепа из Рады увезла скорая 104
Зеленский принял командование Вооруженными силами 27
Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией 69
Сегодня Зеленский проведет консультации с фракциями о роспуске ВР 77
Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского 143
Парубий об инаугурации: Было весело 124
Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты 19
Во время инаугурационной речи произошла перепалка между Зеленским и Ляшко 241
Зеленский готов потерять должность ради мира на Донбассе 95
Полторак подал в отставку 40
Зеленский предложил членам Кабмина подать в отставку 101
Зеленский объявил о роспуске Рады 134
Зеленский принес присягу Президента 96
Инаугурация Зеленского (онлайн-трансляция) 450

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку, сообщают Українські Новини.

Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.

Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 

Выступая в ВР,  Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2630 грн.
66
Теги