И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку, сообщают Українські Новини.
Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.
Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.
Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.
Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.
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