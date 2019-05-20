Президент Украины Владимир Зеленский призывает не развешивать его портреты в чиновничьих кабинетах.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в инаугурационной речи, сообщает «Украинская правда».

«Мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей – возможностей откатов, потоков, дерибана», – считает Президент.

«Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом. Где честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу», – заявил Зеленский.

«И я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов», – сказал он и эту фразу встретили бурными аплодисментами.

«Потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», – добавил Зеленский.

Он также отметил, что «видит плюс» в том, что инаугурацию назначили на понедельник: «Сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.