Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения третьей подозреваемой по делу бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова – оценщице стоимости недвижимости Алисе Гринчук. Об этом сообщает УНИАН.

Судья Виктория Жовноватюк не удовлетворила ходатайство САП относительно удерживания под стражей Гринчук и назначила меру пресечения в виде залога. В течение пяти дней подозреваемая или залогодатель должны внести 1,5 млн грн.

К тому же подозреваемая должна по первому требованию прибывать к детективу, прокурору или следственному судье, а также не выезжать из Киева без разрешения и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Ранее сегодня Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона.