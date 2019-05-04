Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов.
«Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов», - написал В.Кириленко в аккаунте в Твиттере в субботу.
При этом он отметил, что «все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или «гражданский конфликт»?
«Избежать ответов уже не удастся», - написал В.Кириленко.
Ранее в субботу В.Зеленский прибыл в Верховную Раду на встречу с руководителями парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.
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